В ФОМС Кыргызстана выявлены финансовые нарушения на 11,1 миллиона сомов

Аудитом в Фонде обязательного медицинского тсрахования по итогам планового аудита использования бюджетных, специальных и иных средств в организациях здравоохранения, финансируемых фондом, за 2015 год выявлены финансовые нарушения на 11,1 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты КР.

По ее данным, в центральном аппарате ФОМС установлены необоснованные выплаты премий к праздникам на 4,2 миллиона сомов с учетом отчислений в Социальный фонд КР.

В организациях здравоохранения, финансируемых фондом, выявлено необоснованное завышение объемов строительно-монтажных работ на 6,6 миллиона сомов, из них в Национальном госпитале — на 5,6 миллиона сомов. В ходе аудита восстановлено 5,7 миллиона сомов.

По информации СП КР, в организациях здравоохранения нецелевое использование бюджетных средств составило 0,2 миллиона сомов, резервы и потери бюджета — 287,8 миллиона сомов. В том числе нарушения при выплате заработной платы — 260,4 миллиона сомов, сверхнормативные расходы ТМЦ — 27,2 миллиона сомов.

Организациями здравоохранения установлено сверхлимитное использование электро- и теплоэнергии на 26,778 миллиона сомов.

По итогам аудита ФОМС предписано устранить выявленные нарушения и недостатки в работе, отметили в Счетной палате.