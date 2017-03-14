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Происшествия

Кыргызстанец задержан в России за вербовку в террористическую организацию

Кыргызстанца задержали в России по подозрению в вербовке в террористическую организацию. Об этом сообщили российские СМИ.

По версии следствия, с июля 2016 года по 10 марта 2017-го 23-летний житель КР вербовал в Интернете жителей Кировской области, привлекая их к участию в запрещенной международной террористической организации и совершению терактов на территории Российской Федерации.

Задержали подозреваемого в Москве. Возбуждено уголовное дело.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47163/
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