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Происшествия
12:33, 14 марта 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
Кыргызстанец задержан в России за вербовку в террористическую организацию
12:33, 14 марта 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
Кыргызстанца задержали в России по подозрению в вербовке в террористическую организацию. Об этом сообщили российские СМИ.
По версии следствия, с июля 2016 года по 10 марта 2017-го23-летний житель КР вербовал в Интернете жителей Кировской области, привлекая их к участию в запрещенной международной террористической организации и совершению терактов на территории Российской Федерации.
Задержали подозреваемого в Москве. Возбуждено уголовное дело.