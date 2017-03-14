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Происшествия

В Бишкеке избивший и ограбивший жертву мужчина задержан за хулиганство

В Бишкеке оперативники УБОП задержали подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в рамках ранее возбужденного уголовного дела задержан гражданин Б.Н., 1978 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, проживающий в столице.

Установлено, что в октябре 2016 года в одном из столичных кафе он избил мужчину, ограбил его, с подельниками вывез в безлюдное место, привязал и оставил в беспомощном состоянии.

По факту следственный отдел УВД Ленинского района возбудил уголовное дело по статье 234 часть 3 (хулиганство) УК КР.

По данным УБОП по Бишкеку, задержанный состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки.

Проводится следствие. Задержанному предъявлено обвинение.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47161/
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