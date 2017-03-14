«Коммерсант»: Выводы экспертов по катастрофе самолета Ту-154 под Сочи шокируют

В России завершилась техническая часть расследования катастрофы
По данным источников «Ъ», самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.
Как отмечает газета, версия об ошибке экипажа стала доминирующей в расследовании еще в декабре, после опроса немногочисленных свидетелей ночной авиакатастрофы, заявивших экспертам: следовавший в Сирию
Итогом работы МАК стала так называемая
По данным близкого к комиссии источника «Ъ», выводы экспертов военной технической комиссии оказались без преувеличения шокирующими.
Самолет, как показало
Примерно через минуту после отрыва от земли
Выразилась она в том, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, фактически перевел машину в режим посадки.
По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве.
Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение машины, поскольку не видел впереди ориентиров и даже горизонта. Дезориентировать экипаж могли даже звезды, которые одновременно были как сверху, так и снизу — в виде отражения на поверхности воды.
В этой сложной обстановке пилотирующий летчик, по словам экспертов, должен был полностью довериться приборам, показания которых он, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям. Так, например, возникшая при ускорении машины перегрузка могла создать у летчика иллюзию набора высоты, в то время как на самом деле самолет снижался.
Сейчас военные специалисты изучают профессиональную биографию погибшего пилота и его летную подготовку, в которой, возможно, обнаружатся
Однако списать катастрофу лишь на возможную ошибку командира Волкова, имеющего 4 тысячи часов налета, по мнению собеседников «Ъ», было бы неправильно.
Трагедия наверняка произошла
Как сообщил «Ъ», экипажу пришлось сначала несколько часов ждать вылета из Москвы, а затем еще и садиться
Как отреагировал на все эти трудности командир, пока не ясно. Возможно, задержка рейса спровоцировала обострение у пилота
Проведение «административного» расследования, по мнению источников «Ъ», поможет установить способствующие трагической ошибке военного летчика факторы, а после подведения его итогов командирам Романа Волкова, его летным инструкторам, психологам и врачам, возможно, придется разделить с погибшим ответственность за катастрофу.
Стоит отметить, что в самом Минобороны версию о возможной ошибке экипажа отвергают. Во всех сообщениях ведомства многократно говорилось об опытности и безупречном послужном списке членов разбившегося экипажа.