Гражданку Казахстана задержали на юге Кыргызстана за сетевой маркетинг

На юге Кыргызстана гражданка Казахстана незаконно занималась предпринимательством. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, установлено, что с 20 февраля не прошедшая соответствующую регистрацию компания «Масал Голд» в Баткенской области незаконно привлекает граждан для участия в семинарах.

Деятельность компании заключалась в том, что гражданин для вхождения в маркетинговую схему компании должен вложить 2 тысячи сомов, затем для получения бонуса и прохождения во второй этап каждый должен привлечь еще 14 граждан, каждый из которых также должен вложить по 2 тысячи сомов. И так проходит пять этапов для получения 700 тысяч сомов.

Для получения указанной суммы в эту схему должны включиться 4 тысячи 96 человек, которые должны вложить денежные средства в общей сумме 16 миллионов 382 тысячи сомов. На сегодня по Баткенской области в компании «Масал Голд» зарегистрировано 68 человек.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержана по подозрению в совершении преступления гражданка Казахстана С.Г. и помещена в ИВС ОВД Кадамджайского района. Также следствие установило, что «Масал Голд» занимается незаконной предпринимательской деятельностью в Оше, Джалал-Абаде , Ноокатском, Баткенском и Кадамджайском районах.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 (незаконное предпринимательство) УК КР.