Гражданку Казахстана задержали на юге Кыргызстана за сетевой маркетинг

На юге Кыргызстана гражданка Казахстана незаконно занималась предпринимательством. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.
По его данным, установлено, что с 20 февраля не прошедшая соответствующую регистрацию компания «Масал Голд» в Баткенской области незаконно привлекает граждан для участия в семинарах.
Деятельность компании заключалась в том, что гражданин для вхождения в маркетинговую схему компании должен вложить 2 тысячи сомов, затем для получения бонуса и прохождения во второй этап каждый должен привлечь еще 14 граждан, каждый из которых также должен вложить по 2 тысячи сомов. И так проходит пять этапов для получения 700 тысяч сомов.
Для получения указанной суммы в эту схему должны включиться 4 тысячи 96 человек, которые должны вложить денежные средства в общей сумме 16 миллионов 382 тысячи сомов. На сегодня по Баткенской области в компании «Масал Голд» зарегистрировано 68 человек.
В ходе
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 (незаконное предпринимательство) УК КР.