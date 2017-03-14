14:07
-1
USD 69.25
EUR 73.91
RUB 1.17
Происшествия

Гражданку Казахстана задержали на юге Кыргызстана за сетевой маркетинг

На юге Кыргызстана гражданка Казахстана незаконно занималась предпринимательством. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, установлено, что с 20 февраля не прошедшая соответствующую регистрацию компания «Масал Голд» в Баткенской области незаконно привлекает граждан для участия в семинарах.

Деятельность компании заключалась в том, что гражданин для вхождения в маркетинговую схему компании должен вложить 2 тысячи сомов, затем для получения бонуса и прохождения во второй этап каждый должен привлечь еще 14 граждан, каждый из которых также должен вложить по 2 тысячи сомов. И так проходит пять этапов для получения 700 тысяч сомов.

Для получения указанной суммы в эту схему должны включиться 4 тысячи 96 человек, которые должны вложить денежные средства в общей сумме 16 миллионов 382 тысячи сомов. На сегодня по Баткенской области в компании «Масал Голд» зарегистрировано 68 человек.

В ходе следственно-оперативных мероприятий задержана по подозрению в совершении преступления гражданка Казахстана С.Г. и помещена в ИВС ОВД Кадамджайского района. Также следствие установило, что «Масал Голд» занимается незаконной предпринимательской деятельностью в Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском, Баткенском и Кадамджайском районах.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 (незаконное предпринимательство) УК КР.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47136/
просмотров: 1005
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке избивший и ограбивший жертву мужчина задержан за хулиганство
В Бишкеке раскрыто убийство насильника
Разыскиваемую в Кыргызстане мошенницу задержали в Мурманске
В Токмаке мужчина угнал «Волгу»
Скрывавшийся три месяца преступник задержан в Сокулукском районе
Россиянина задержали в Кыргызстане за вымогательство несуществующего долга
Раскрыто убийство пожилой женщины в Бишкеке
Угнанную машину купил кыргызстанец в Санкт-Петербурге
В загсах Бишкека фиктивно меняли кыргызские фамилии на корейские
Раскрыты два разбоя в Ошской области
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ограблен и&nbsp;избит Леонид Тузов В Бишкеке ограблен и избит Леонид Тузов
Кыргызстанец убил жену и&nbsp;сына, после чего покончил с&nbsp;собой Кыргызстанец убил жену и сына, после чего покончил с собой
В&nbsp;Бишкеке раскрыто убийство насильника В Бишкеке раскрыто убийство насильника
В&nbsp;ГКНБ примут жесткие меры к&nbsp;сотруднику, сбившему милиционера В ГКНБ примут жесткие меры к сотруднику, сбившему милиционера
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил сеть 4G в&nbsp;Кызыл-Кие Мобильный оператор О! запустил сеть 4G в Кызыл-Кие
&laquo;Росинбанк&raquo; отмечен благодарственным письмом президента КР&nbsp;за&nbsp;поддержку II&nbsp;ВИК «Росинбанк» отмечен благодарственным письмом президента КР за поддержку II ВИК
Новая линейка тарифов &laquo;Переходи на&nbsp;О! Бизнес&raquo; от&nbsp;мобильного оператора О! Новая линейка тарифов «Переходи на О! Бизнес» от мобильного оператора О!
MegaCom получил благодарность от&nbsp;президента страны MegaCom получил благодарность от президента страны