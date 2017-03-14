Оползень грозит разрушением домам в Сузакском районе

Движение оползня наблюдается в Сузакском районе
По ее данным, 13 марта в 8.00 на территории села
Как сообщается, объем одного из сошедшех оползней составил 84 тысячи кубометров, второй — 480 тысяч.
Создалась угроза десяти близлежащим домам, до двух домов оползень не дошел 250 метров, говорится в сообщении.
По данным МЧС, два дома из них построены незаконно, владельцы остальных восьми дворов в 1994 году уже получали ссуды и земельные участки для переселения, но продолжают жить в опасном месте.
Местному айыл окмоту дано предупреждение о выселении людей в безопасные места, говорится в сообщении.