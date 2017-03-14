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Происшествия

Оползень грозит разрушением домам в Сузакском районе

Движение оползня наблюдается в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, 13 марта в 8.00 на территории села Соку-Таш Кызыл-Туйского айыльного аймака на одном из холмов начали двигаться два оползня.

Как сообщается, объем одного из сошедшех оползней составил 84 тысячи кубометров, второй — 480 тысяч.

Создалась угроза десяти близлежащим домам, до двух домов оползень не дошел 250 метров, говорится в сообщении.

По данным МЧС, два дома из них построены незаконно, владельцы остальных восьми дворов в 1994 году уже получали ссуды и земельные участки для переселения, но продолжают жить в опасном месте.

Местному айыл окмоту дано предупреждение о выселении людей в безопасные места, говорится в сообщении.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47129/
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