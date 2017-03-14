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В Кыргызстане задержали активного члена «Хизб ут-Тахрира»

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали активного члена запрещенной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 7 марта сотрудники комитета в ходе мероприятий по пресечению подрывной деятельности экстремистского подполья «Хизб ут-Тахрира», осуществляющего антиконституционную деятельность и распространение идеологии построения теократического государства — халифата, задержали в городе Кара-Суу Ошской области 58-летнего кыргызстанца.

Ранее задержанного уже судили за возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды.

По результатам теологической экспертизы изъятых печатных изданий в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Организация деятельности общественного объединения и религиозной организации либо иной организации, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, а также вовлечением граждан в их деятельность» УК КР.

Задержанного поместили в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47126/
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