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Происшествия

Нарушения выявили в работе Центра таможенных процедур аэропорта «Ош»

Кыргызской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения требований таможенного законодательства в Центре таможенных процедур аэропорта «Ош». Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, установлено, что в октябре 2012 года компанией «ATI» на территорию Ошского филиала Международного аэропорта «Манас» из Объединенных Арабских Эмиратов завезены две единицы Ан-12. Данные суда поставлены под таможенный контроль на режим «Переработка на таможенной территории» сроком на 2 года, то есть на период проведения технического обслуживания.

После чего вышеуказанная компания, несмотря на то, что основные работы по техническому обслуживанию были завершены, ссылаясь на незначительные недостатки запасных частей, заявила о приостановке работ и переводе данных бортов с одного таможенного режима на другой.

По информации ГП, суда переведены из таможенного режима «Переработка на таможенной территории» на режим «Таможенный склад», где было условно начислено 0,15 процента таможенных сборов, 35 процентов таможенной пошлины и 12 процентов НДС.

При этом Центром таможенных процедур аэропорта не начислены соответствующие таможенные сборы и пошлины.

По результатам проверки внесено предписание на имя руководства таможни Оша об устранении нарушений закона. Во исполнение данного предписания 5,844 миллиона сомов будут переведены в республиканский бюджет.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47096/
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