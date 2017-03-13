Семь членов «Хизб ут-Тахрира» задержали в Кыргызстане

Семь членов запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир » задержали в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, при обысках в домах членов «Хизб ут-Тахрира » обнаружена экстремистская и религиозная литература, возраст задержанных — от 21 до 40 лет.

Обыски производили в рамках уголовного дела, возбужденного Аламудунским РОВД по статье 299 «Приобретение, хранение, перевозка и пересылка экстремистских материалов с целью распространения либо их изготовление и распространение» УК КР.