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Семь членов «Хизб ут-Тахрира» задержали в Кыргызстане

Семь членов запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» задержали в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, при обысках в домах членов «Хизб ут-Тахрира» обнаружена экстремистская и религиозная литература, возраст задержанных — от 21 до 40 лет.

Обыски производили в рамках уголовного дела, возбужденного Аламудунским РОВД по статье 299 «Приобретение, хранение, перевозка и пересылка экстремистских материалов с целью распространения либо их изготовление и распространение» УК КР.

Назначена судебно-теологическая экспертиза. Ведется следствие. По адресам, где проводились обыски, проживают граждане, ранее судимые за аналогичные преступления и являющиеся активными членами РЭО. Двое из задержанных водворены в ИВС, а по остальным проводятся следственные мероприятия.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47088/
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