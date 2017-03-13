Семь членов «Хизб ут-Тахрира» задержали в Кыргызстане

Семь членов запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир» задержали в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.
По ее данным, при обысках в домах членов «Хизб ут-Тахрира» обнаружена экстремистская и религиозная литература, возраст задержанных — от 21 до 40 лет.
Обыски производили в рамках уголовного дела, возбужденного Аламудунским РОВД по статье 299 «Приобретение, хранение, перевозка и пересылка экстремистских материалов с целью распространения либо их изготовление и распространение» УК КР.
Назначена судебно-теологическая экспертиза. Ведется следствие. По адресам, где проводились обыски, проживают граждане, ранее судимые за аналогичные преступления и являющиеся активными членами РЭО. Двое из задержанных водворены в ИВС, а по остальным проводятся следственные мероприятия.