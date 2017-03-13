Осужденным пытались передать телефон во флаконе с шампунем в Кыргызстане

Осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии № 47, пытались передать телефон и зарядное устройство во флаконе с шампунем. Об этом сообщила
Во время досмотра передачи, предназначенной для осужденного за религиозный экстремизм, сотрудники вскрыли непрозрачную бутылочку. Внутри, кроме шампуня, оперативные работники обнаружили телефон и зарядное устройство. Как удалось эти запрещенные предметы поместить во флакон, остается только предполагать.
«Фантазия родственников и друзей, пытающихся передать осужденным то, что запрещено, не может не удивлять. Только за последнее время обнаружены деньги, спрятанные в стеклянной банке со сметаной и в тетрапакете с кефиром, в упаковке с лекарствами находился мобильный телефон, а в лепешке —