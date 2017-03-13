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Происшествия

Осужденным пытались передать телефон во флаконе с шампунем в Кыргызстане

Осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии № 47, пытались передать телефон и зарядное устройство во флаконе с шампунем. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН КР.

Во время досмотра передачи, предназначенной для осужденного за религиозный экстремизм, сотрудники вскрыли непрозрачную бутылочку. Внутри, кроме шампуня, оперативные работники обнаружили телефон и зарядное устройство. Как удалось эти запрещенные предметы поместить во флакон, остается только предполагать.

«Фантазия родственников и друзей, пытающихся передать осужденным то, что запрещено, не может не удивлять. Только за последнее время обнаружены деньги, спрятанные в стеклянной банке со сметаной и в тетрапакете с кефиром, в упаковке с лекарствами находился мобильный телефон, а в лепешке — сим-карта. Еще две симки оказались в пакете с махоркой. Спиртными напитками пытались порадовать заключенных, передавая алкоголь в бутылках из-под минеральной воды и лимонада», — сообщили в пресс-службе.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47083/
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