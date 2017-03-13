Осужденным пытались передать телефон во флаконе с шампунем в Кыргызстане

Осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии № 47, пытались передать телефон и зарядное устройство во флаконе с шампунем. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН КР.

Во время досмотра передачи, предназначенной для осужденного за религиозный экстремизм, сотрудники вскрыли непрозрачную бутылочку. Внутри, кроме шампуня, оперативные работники обнаружили телефон и зарядное устройство. Как удалось эти запрещенные предметы поместить во флакон, остается только предполагать.