В Кыргызстане разыскивается 17-летний юноша

В Кыргызстане разыскивается Каныбек уулу Жоомарт, 12.01.1999 года рождения, проживающий в Бишкеке по улице Л.Толстого. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Уточняется, что 20 сентября 2016 года юноша вышел из дома и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170- 175 сантиметров , худощавое телосложение, глаза карие, овальное лицо, волосы темного цвета, нос прямой.

Особые приметы: имеется папиллома в области правого уха размером 0,5 сантиметра .