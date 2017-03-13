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Происшествия

В Кыргызстане разыскивается 17-летний юноша

В Кыргызстане разыскивается Каныбек уулу Жоомарт, 12.01.1999 года рождения, проживающий в Бишкеке по улице Л.Толстого. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Уточняется, что 20 сентября 2016 года юноша вышел из дома и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, овальное лицо, волосы темного цвета, нос прямой.

Особые приметы: имеется папиллома в области правого уха размером 0,5 сантиметра.

Если кто-нибудь обладает какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: 0 705 45 05 53, 0 553 102 465, 0 312 352605 (группа розыска УВД Ленинского района города Бишкека).
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47076/
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