В Кыргызстане разыскивается 17-летний юноша

В Кыргызстане разыскивается Каныбек уулу Жоомарт, 12.01.1999 года рождения, проживающий в Бишкеке по улице Л.Толстого. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
Уточняется, что 20 сентября 2016 года юноша вышел из дома и по настоящее время его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, глаза карие, овальное лицо, волосы темного цвета, нос прямой.
Особые приметы: имеется папиллома в области правого уха размером 0,5 сантиметра.
Если кто-нибудь обладает какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: 0 705 45 05 53, 0 553 102 465, 0 312 352605 (группа розыска УВД Ленинского района города Бишкека).