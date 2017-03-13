В Бишкеке задержан перевозчик крупной партии героина

В Бишкеке задержан перевозчик особо крупной партии тяжелых наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Отмечается, что оперативники накануне перехватили крупную партию наркотиков, предназначавшуюся для дальнейшей переправки и сбыта в странах ближнего и дальнего зарубежья. Около рынка «Кудайберген» в городе Бишкеке милиционеры остановили автомашину «Дэу Нексия» с государственными номерными знаками России. Машину направили на досмотр.

В МВД установили, что в автомобиле «Дэу Нексия» были тайники, специально приспособленные для перевозки запрещенных веществ, пустоты порогов машины буквально были напичканы подозрительными веществами. В кузове автомобиля перевозились наркотики в особо крупном размере - весом более восьми килограммов.

При вскрытии обшивки правого и левого порогов автомашины в тайниках обнаружены 39 целлофановых свертков, обмотанных прозрачным скотчем, с порошкообразным веществом кремового цвета и со специфическим запахом уксусного ангидрида. По данным экспертизы, вещество является тяжелым наркотическим средством — героином. Вес наркотика — 8,28 килограмма.

По подозрению в причастности к преступлению задержан гражданин Таджикистана, 1981 года рождения, житель Ленинабадской области. Ведется следствие. Расследование проводит следственный отдел УВД Первомайского района города Бишкека. По оперативным данным, изъятые наркотики предназначались для дальнейшей транспортировки в соседние государства.