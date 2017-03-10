Где в Кыргызстане совершается больше всего преступлений

В 2016 году МВД зарегистрировало в республике 27 тысяч 481 преступление, что на 1 тысячу 619 меньше, чем в 2015-м . Об этом говорится в отчете Генеральной прокуратуры.

Заметно снижение преступности в Баткенской области, городе Оше, Иссык-Кульской и Ошской областях.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений за год снизилось с 4 тысяч 124 до 3 тысяч 933 (на 4,6 процента). Это наблюдается во всех регионах, кроме Нарынской, Таласской и Баткенской областей.

За прошедший год снизилось количество убийств (на 12,4 процента), изнасилований (на 12,9 процента), разбойных нападений (на 21,1 процента), грабежей (на 17,5 процента) и хулиганства (на 15,5 процента).