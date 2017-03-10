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Кыргызстанец получил полтора года за нелегальный въезд в Россию

В Калининградской области нелегального мигранта из Кыргызстана, незаконно въехавшего на территорию России, осудили на полтора года. Об этом сообщили местные СМИ.

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Как отмечается, ранее уроженца Кыргызстана привлекли к административной ответственности, оштрафовав на 2 тысячи рублей и депортировав на родину. Мужчине запретили возвращаться в РФ в течение пяти лет.

Несмотря на это, в июле 2015 года он сменил фамилию и получил новый паспорт, после чего прилетел на самолете в Калининградскую область. В аэропорту его задержали.

Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы. С учетом наказания за другое преступление ему предстоит провести в тюрьме в общей сложности 1,5 года. Также кыргызстанца оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46966/
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