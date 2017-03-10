Женщина погибла при столкновении автомашины и поезда в Кыргызстане

Пассажирка погибла при столкновении автомашины и поезда в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, управление внутренних дел на транспорте (УВДТ) проводит предварительное расследование по факту ДТП с участием тепловоза и легкового авто.

По предварительным данным, 9 марта примерно в 19.25 на железнодорожном переезде станции Беловодск — Кара-Балта 25-летний водитель автомашины «Хонда-Аккорд» пытался проскочить через неохраняемый железнодорожный переезд, несмотря на то, что сигнальные огни и звуковое оповещение предупреждали о приближении поезда.

По словам машинистов тепловоза, они заметили автомашину и попытались затормозить, но столкновения избежать не удалось.

В иномарке, кроме водителя, находились еще один пассажир, 1995 года рождения, а также семья жителя Токтогульского района, включая супругу и двоих малолетних детей. В результате данного происшествия от полученных травм скончалась 36-летняя мать детей.

Пятеро пассажиров автомобиля, включая детей, мальчика Б.З., 2013 года рождения, и новорожденной Б.К. с травмами различной тяжести доставлены в территориальную больницу. Водитель с тяжелыми травмами также доставлен в больницу.

Назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.