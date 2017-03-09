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Происшествия

Вербовщик международной террористической организации задержан в Кыргызстане

Активный функционер международной террористической организации задержан в Кыргызстане. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 22 февраля в ходе контртеррористических мероприятий госкомитета в Ошской области задержан активный функционер МТО «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» гражданин КР М.М., 1977 года рождения, уроженец и житель Кара-Суйского района.

В рамках расследуемого уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 75 (наемничество) и 299–1 (организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР, установлено, что М.М. организовал устойчивый канал вербовки и переправки граждан Кыргызстана в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта для диверсионно-террористической подготовки и участия в боевых действиях на стороне террористических формирований.

Он водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46787/
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