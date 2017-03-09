Угроза снежных лавин на дорогах Кыргызстана по-прежнему сохраняется

Угроза снежных лавин на горных дорогах Кыргызстана по-прежнему сохраняется. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в связи с прошедшими и ожидаемыми осадкам, а также повышением температуры 9–11 марта сохраняется угроза снежных лавин на следующих участках дорог:



Бишкек — Ош, 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу ), 198-265-й километры (перевал Ала-Бель , ущелье Чычкан), 351-365-й километры (перевал Кок-Бель );

Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, 65-110-й километры;

Ала-Бука — Каныш-Кыя , 65-97-й километры;

Красная Горка — Ак-Таш , 1-9-й километры;

Казарман — Актал-Чат , 67-94-й километры (перевал Кара-Куе );

Бишкек — Нарын — Торугарт, 289-291-й и 297-298-й километры (перевал Долон);

Арал — Мин-Куш , 1-10-й километры;

Каракол-Энилчек , 45-92-й километры (перевал Чон-Ашуу );

Барскоон — Ак-Шийрак , 60-68-й километры (перевалы Барскоон, Суек).

МЧС напоминает, что для безопасности водителям следует соблюдать между машинами дистанцию в 500 метров.