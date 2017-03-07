Кыргызстанец убил жену и сына, после чего покончил с собой

Кыргызстанец убил жену и сына, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщило МВД КР.

По данным ведомства, ОВД Сузакского района Джалал-Абадской области проводит расследование по факту особо тяжкого преступления.

Накануне, 6 марта, примерно в 15.30 в ОВД поступило сообщение о преступлении. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, руководство ОВД и прокуратуры.

При осмотре на улице у дома обнаружен труп хозяина жилища, тело его супруги, а в доме — тело 10-летнего сына. У всех ножевые ранения.

19-летняя

Кроме того, в территориальную больницу с резаными ранами доставленадочь мужчины.

По полученным данным, хозяин дома регулярно лечился в Ошском областном психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, он проходил военную службу в Афганистане, где получил контузию.

За день до преступления, 5 марта, в семье произошла ссора. На следующий день отец семейства с утра ушел в мечеть, где пропадал почти целый день. Примерно в 15.00 он вернулся и в ходе ссоры нанес ножевые ранения супруге, сыну и дочери, после чего нанес раны ножом себе.