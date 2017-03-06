Ядовитую траву из Кыргызстана пытались незаконно ввезти в Новосибирск

Ядовитое растение, использующееся шаманами, незаконно пытались провезти в Новосибирск вместе с сеном, овсом, фасолью и абрикосами. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Как отмечается, всего на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» задержали 70 килограммов сушеной травы гармалы, которую везли из Кыргызстана транзитом через Казахстан. На ядовитое растение отсутствовали разрешительные документы.

Гармала обыкновенная (могильник обыкновенный) — ядовитая трава. Содержит значительное количество алкалоидов. Применяется в качестве лекарства при поражениях нервной системы, как обезболивающее, противовоспалительное, антисептическое средство.

Всего в феврале на данном посту задержали и вернули отправителям в Казахстан и Кыргызстан более 309,9 тонны подкарантинной продукции.