Ядовитую траву из Кыргызстана пытались незаконно ввезти в Новосибирск

Ядовитое растение, использующееся шаманами, незаконно пытались провезти в Новосибирск вместе с сеном, овсом, фасолью и абрикосами. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
Как отмечается, всего на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» задержали
Гармала обыкновенная (могильник обыкновенный) — ядовитая трава. Содержит значительное количество алкалоидов. Применяется в качестве лекарства при поражениях нервной системы, как обезболивающее, противовоспалительное, антисептическое средство.
Всего в феврале на данном посту задержали и вернули отправителям в Казахстан и Кыргызстан более 309,9 тонны подкарантинной продукции.