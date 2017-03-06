Контрабандную партию лекарств задержали на юге Кыргызстана

На юге Кыргызстана выявлен факт контрабандного ввоза лекарственных средств на территорию ЕАЭС. Об этом сообщила Государственная таможенная служба КР.

По данным ее пресс-службы, от Ляйлякского пограничного отряда войсковой части ГПС КР в отдел по борьбе с контрабандой таможни «Баткен» поступили материалы по факту задержания автомашины марки «Мерседес-Бенц» под управлением гражданина КР с 270 коробками лекарств без каких-либо документов.

При досмотре автомашины выявлен незаконный ввоз лекарственных средств на 4 миллиона 602,131 тысячи сомов.