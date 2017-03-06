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Происшествия

Контрабандную партию лекарств задержали на юге Кыргызстана

На юге Кыргызстана выявлен факт контрабандного ввоза лекарственных средств на территорию ЕАЭС. Об этом сообщила Государственная таможенная служба КР.

По данным ее пресс-службы, от Ляйлякского пограничного отряда войсковой части ГПС КР в отдел по борьбе с контрабандой таможни «Баткен» поступили материалы по факту задержания автомашины марки «Мерседес-Бенц» под управлением гражданина КР с 270 коробками лекарств без каких-либо документов.

При досмотре автомашины выявлен незаконный ввоз лекарственных средств на 4 миллиона 602,131 тысячи сомов.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46656/
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