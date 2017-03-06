В Бишкеке задержали похитителей могильных скамеек

Задержаны преступники, кравшие с могил скамейки и столики. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 5 марта в УВД Ленинского района обратилась 63-летняя бишкекчана с заявлением о том, что 4 марта примерно в 11.00 на юго-западном кладбище в селе Чон-Арык неизвестные украли с могилы железный стол и скамейки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 (кража) УК КР.

По подозрению в совершении преступления задержаны жители Чуйской области 23-летний Б.Э., 22-летний З.И., 23-летний А.А. и помещены в ИВС ГУВД Бишкека. Следственными действиями установлена их причастность к другим аналогичным преступлениям.