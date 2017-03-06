Члена ОПГ Камчы Кольбаева задержали в городе Ош

В городе Ош задержали члена организованной преступной группировки. Об этом сообщило УВД южной столицы.

По их данным, задержанный подозревается в нанесении ножевого ранения посетителю одного из увеселительных заведений города.

Инцидент произошел в середине февраля. Из реанимационного отделения центральной городской больницы поступило сообщение, что в тяжелом состоянии госпитализирован 44-летний житель Оша с ножевым ранением. Преступник скрылся с места происшествия.

Первого подозреваемого задержали 17 февраля. Им оказался 32-летний уроженец Алайского района. Решением Ошского городского суда он водворен в СИЗО сроком на два месяца.

На днях задержали второго подозреваемого — 32-летнего жителя сельской управы Савай Кара-Суйского района. Уточняется, что он состоит на специальном учете МВД как член ОПГ Камчы Кольбаева. Оперативно-следственные мероприятия по этому факту продолжаются.