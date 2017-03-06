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Происшествия

Оружие пытались вывезти из Кыргызстана казахстанцы

За незаконный провоз оружия и боеприпасов через госграницу задержаны два казахстанца, направлявшиеся из Кыргызстана в Казахстан. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ ГПС КР.

По его данным, при проверке машины Toyota Camry под водительским сиденьем пограничники обнаружили пневматический газобаллонный пистолет марки МР-654К, 5 газовых баллонов к нему и одну пачку газопневматических патронов. Кроме этого, в кармане автомобильной двери обнаружен один заправленный магазин к данному пистолету.

На контрольно-пропускном пункте «Кенбулун-автодорожный» в машине под водительским сиденьем пограничники также обнаружили спусковой механизм гладкоствольного охотничьего ружья марки ИЖ-18Е.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46578/
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