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Происшествия

Угроза снежных лавин сохраняется на дорогах Кыргызстана

Угроза снежных лавин сохраняется на горных дорогах Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в связи с прошедшими и ожидаемыми осадками, повышением температуры с 6 по 8 марта сохраняется угроза схода снежных масс на следующих участках дорог:

Бишкек — Ош, 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-265-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан), 351-365-й километры (перевал Кок-Бель);

Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, 65-110-й километры;

Ала-Бука — Каныш-Кыя, 65-97-й километры;

Красная-Горка — Ак-Таш, 1-9-й километры,

Казарман — Актал-Чат, 67-94-й километры;

Бишкек — Нарын — Торугарт, 289-298-йкилометры (перевал Долон);

Арал — Мин-Куш, 1-10-й километры;

Каракол — Энилчек, 45-92-й километры (перевал Чон-Ашуу);

Барскоон — Ак-Шыйрак, 60-68-й километры (перевалы Барскоон, Суек).

Спасатели напоминают, что в этих условиях для безопасности необходимо держать дистанцию между машинами в 500 метров.

Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46562/
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