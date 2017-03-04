Альпинистка из Кыргызстана погибла в России

Альпинистка из Кыргызстана погибла на состязаниях в России. Об этом сообщил сайт mountain.in.kg.

По его данным, сегодня близ поселка Старая Ангасолка у озера Байкал в рамках международного фестиваля зимних игр проходит «Открытый чемпионат по Байкализму». Во время состязаний бишкекчанка Ольга Горожанина сорвалась с высоты 25 метров и получила черепно-мозговую травму.

В бессознательном состоянии на автомобиле МЧС Горожанину стали транспортировать в город Слюдянку. Там ее ожидала бригада Иркутского областного центра медицины катастроф. Бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшей.