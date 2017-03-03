По школьной поножовщине в Джалал-Абаде возбудили уголовное дело

Следственный отдел Джалал-Абадского ГОВД возбудил уголовное дело по инциденту с участием школьников по статье 234 (хулиганство) УК КР. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 2 марта примерно в 14.00 в микрорайоне «Спутник» города Джалал-Абада несколько учеников девятых классов школ № 19 и № 9 собрались в заброшенном здании.

«По предварительным данным, между школьниками произошла ссора, переросшая в драку, в результате которой ученику школы № 9 нанесли ножевое ранение в область живота. Потерпевшего доставили в территориальную больницу. Еще один ученик из этой же школы получил ножевое ранение в руку. Состояние обоих потерпевших, находящихся в больнице, удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В нанесении телесных повреждений подозревается ученик девятого класса школы №19, который вместе с другими участниками инцидента доставлен в следственные органы и дает показания.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних ГОВД проводят в школах разъяснительные беседы. Участников поставят на профилактический учет в Инспекцию по делам несовершеннолетних.