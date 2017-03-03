По школьной поножовщине в Джалал-Абаде возбудили уголовное дело

Следственный отдел
По ее данным, 2 марта примерно в 14.00 в микрорайоне «Спутник» города
«По предварительным данным, между школьниками произошла ссора, переросшая в драку, в результате которой ученику школы № 9 нанесли ножевое ранение в область живота. Потерпевшего доставили в территориальную больницу. Еще один ученик из этой же школы получил ножевое ранение в руку. Состояние обоих потерпевших, находящихся в больнице, удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В нанесении телесных повреждений подозревается ученик девятого класса школы №19, который вместе с другими участниками инцидента доставлен в следственные органы и дает показания.
В настоящее время проводится расследование. Назначены