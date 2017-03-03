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Происшествия

Скрывавшийся три месяца преступник задержан в Сокулукском районе

Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении, который скрывался от милиции в течение трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в ночь на 15 декабря 2016 года злоумышленники ворвались в кафе в селе Аламудун. Угрожая ножом, преступники забрали сотовый телефон и деньги. Материальный ущерб оценен в 30 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 (разбой) УК КР.

Удалось установить личность подозреваемого, однако он скрылся от следствия, и его объявили в розыск.

В конце февраля подозреваемого задержали в Сокулукском районе. Известно, что 28-летний уроженец Ошской области ранее судим. Он помещен в СИЗО. Проводится расследование.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46443/
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