Скрывавшийся три месяца преступник задержан в Сокулукском районе

Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении, который скрывался от милиции в течение трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в ночь на 15 декабря 2016 года злоумышленники ворвались в кафе в селе Аламудун. Угрожая ножом, преступники забрали сотовый телефон и деньги. Материальный ущерб оценен в 30 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 (разбой) УК КР.

Удалось установить личность подозреваемого, однако он скрылся от следствия, и его объявили в розыск.