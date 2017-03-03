В ошский аэропорт везли топливо без соответствующих пломб

На КПП «Сосновка» задержали две автомашины, перевозившие 75,7 тонны топлива без соответствующих пломб на сливных и заливных горловинах. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
При осмотре одной из задержанных машин с полуприцепом, принадлежащей Ос
Согласно представленным документам, топливо принадлежит Ос
По данным Министерства юстиции, директором ОсОО «Интэк» является Марат Осконбаевич Джумалиев, учредителем — ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Вторая автомашина с полуприцепом, принадлежащая Ос
По представленным документам, покупателем является филиал Акционерного общества «Чакыр япы санайи ве тижарет» с пунктом назначения «карьер в селе
ОсОО «Стройгрес» приналдежит Меркебеку Жолоушевичу Кыштобаеву, Каркыре Сасыкбаевне Абдрахмановой, Калбубу Алымбаевне Дюшембиевой.