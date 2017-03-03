В ошский аэропорт везли топливо без соответствующих пломб

На КПП «Сосновка» задержали две автомашины, перевозившие 75,7 тонны топлива без соответствующих пломб на сливных и заливных горловинах. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

При осмотре одной из задержанных машин с полуприцепом, принадлежащей Ос ОО «Интэк» , выявлено, что она перевозила 36 тысяч 945 литров реактивного топлива, и на сливных и заливных горловинах была установлена свинцовая пломба, не соответствующая утвержденному постановлением правительства КР стандарту.

Согласно представленным документам, топливо принадлежит Ос ОО «Интэк» и залито на складе Ос ОО «Кыргыз-Мунай» в селе Петровке с пунктом назначения »аэропорт города Оша».

По данным Министерства юстиции, директором ОсОО «Интэк» является Марат Осконбаевич Джумалиев, учредителем — ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Вторая автомашина с полуприцепом, принадлежащая Ос ОО «Стройгрес» , перевозила 38 тысяч 757 литров реактивного топлива. На грузе также не соответствующая стандарту пломба.

По представленным документам, покупателем является филиал Акционерного общества «Чакыр япы санайи ве тижарет» с пунктом назначения «карьер в селе Кок-Кашат Таласской области».