В Жайылском районе на 137-м километре трассы Бишкек — Ош произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, водитель большегруза с российскими номерами остановил автомобиль на обочине для проверки. В этот момент прицеп с грузом перевернулся и придавил водителя и его помощника, гражданина Таджикистана.