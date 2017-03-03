3 марта. пятница 3 марта пт. Бишкекское времяВремя 11:13
-5
Бишкек
-5
Талас
-4
Джалал-Абад
+2
Ош
+3
Чолпон-Ата
-2
Нарын
-2
Баткен
-8
USD 69.20
EUR 72.95
RUB 1.18
USD
69.20
EUR
72.95
RUB
1.18
KZT
0.22
UZS
0.02
Происшествия
09:52, 03 марта 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
Гражданин Таджикистана погиб в ДТП на трассе Бишкек — Ош
09:52, 03 марта 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В Жайылском районе на 137-м километре трассы Бишкек — Ош произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По ее данным, водитель большегруза с российскими номерами остановил автомобиль на обочине для проверки. В этот момент прицеп с грузом перевернулся и придавил водителя и его помощника, гражданина Таджикистана.