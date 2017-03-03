11:13
-5
USD 69.20
EUR 72.95
RUB 1.18
Происшествия

Гражданин Таджикистана погиб в ДТП на трассе Бишкек — Ош

В Жайылском районе на 137-м километре трассы Бишкек — Ош произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, водитель большегруза с российскими номерами остановил автомобиль на обочине для проверки. В этот момент прицеп с грузом перевернулся и придавил водителя и его помощника, гражданина Таджикистана.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46413/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Гендиректор ОТРК попал в ДТП, его оперируют
Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат был пьян
Четыре человека погибли на автодороге Бишкек — Ош
Четыре человека погибли в аварии на дороге Бишкек — Ош
Видео ДТП с участием машины Посольства России в Кыргызстане появилось в Сети
Машина с номерами российского посольства столкнулась с микроавтобусом в Бишкеке
Два автобуса из Кыргызстана столкнулись на трассе Оренбург — Казань
Виновником массового ДТП в Новосибирске стал кыргызстанец
В ДТП на дороге Бишкек — Ош погиб человек
Задержан подозреваемый в ДТП, в котором погиб милиционер
Популярные новости
Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на&nbsp;улице женщине Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на улице женщине
Виновный в&nbsp;ДТП со&nbsp;смертельным исходом российский дипломат был пьян Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат был пьян
Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не&nbsp;избили на&nbsp;митинге у&nbsp;здания ГКНБ Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не избили на митинге у здания ГКНБ
&laquo;Агент 024&raquo;: У&nbsp;бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик «Агент 024»: У бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик
Бизнес
&laquo;БТА Банк&raquo; запустил программу лояльности &laquo;Бонус Плюс&raquo; «БТА Банк» запустил программу лояльности «Бонус Плюс»
Наслаждайтесь безлимитным Интернетом с&nbsp;тарифом &laquo;Интернет навсегда&raquo; Наслаждайтесь безлимитным Интернетом с тарифом «Интернет навсегда»
Некогда скучать с&nbsp;MegaCom Некогда скучать с MegaCom
Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по&nbsp;всему Кыргызстану Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по всему Кыргызстану