Кыргызстанец за контрабанду более 25 килограммов героина получил срок в России

Курганский областной суд признал
По данным УФСБ, 30 января 2016 года житель города Ош прибыл в Петухово, многосторонний автомобильный пункт пропуска через границу, на микроавтобусе «Мерседес». Он ехал в
Наркотики находились в тайниках, изготовленных в деревянных балках жесткости, которые служили каркасом для кустарно сделанных в салоне полок.
Каждая доска была распилена вдоль, имела внутреннюю полость, заполненную героином, и вновь скреплена шурупами.Региональное управление ФСБ
По факту возбудили уголовное дело. Мужчина не признал вины. Он убеждал следствие, что недавно купил подержанный автомобиль и даже не подозревал о внутренней «начинке» деревянного каркаса. Но доказательства по делу указывали на его преступный умысел.
Контрабандист ходатайствовал о рассмотрении его уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей. Однако и они решили, что он виновен.