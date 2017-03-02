Кыргызстанец за контрабанду более 25 килограммов героина получил срок в России

Курганский областной суд признал 33-летнего гражданина Кыргызстана виновным в контрабанде наркотиков на территории России и приговорил его к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным УФСБ, 30 января 2016 года житель города Ош прибыл в Петухово, многосторонний автомобильный пункт пропуска через границу, на микроавтобусе «Мерседес». Он ехал в Санкт-Петербург . Но когда мужчина проходил пограничный контроль, в его микроавтобусе обнаружили 25,61 килограмма героина.

Наркотики находились в тайниках, изготовленных в деревянных балках жесткости, которые служили каркасом для кустарно сделанных в салоне полок.

Каждая доска была распилена вдоль, имела внутреннюю полость, заполненную героином, и вновь скреплена шурупами. Региональное управление ФСБ

По факту возбудили уголовное дело. Мужчина не признал вины. Он убеждал следствие, что недавно купил подержанный автомобиль и даже не подозревал о внутренней «начинке» деревянного каркаса. Но доказательства по делу указывали на его преступный умысел.

Контрабандист ходатайствовал о рассмотрении его уголовного дела в суде с участием присяжных заседателей. Однако и они решили, что он виновен.