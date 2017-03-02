Раскрыто убийство пожилой женщины в Бишкеке

Оперативники УВД Свердловского района Бишкека задержали подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщила
По ее данным, 22 февраля обнаружено тело гражданки А.Б., 1957 года рождения, с признаками насильственной смерти, с огнестрельными ранениями. Там же была обнаружена гильза от
Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР.
В результате
При обыске по нескольким адресам у задержанных изъято несколько единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия:
Задержанные водворены в ИВС ГУВД г. Бишкека.
По одной из версий следствия, убийство совершено с целью завладения имуществом. По предварительным данным, из дома пропала большая сумма денежных средств.
Расследование продолжается.