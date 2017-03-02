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Происшествия

Раскрыто убийство пожилой женщины в Бишкеке

Оперативники УВД Свердловского района Бишкека задержали подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 22 февраля обнаружено тело гражданки А.Б., 1957 года рождения, с признаками насильственной смерти, с огнестрельными ранениями. Там же была обнаружена гильза от 9-миллиметрового пистолета Макарова.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района задержан мужчина, причастный к убийству, — Т.Н., 1953 года рождения, уроженец Чуйской области. Задержаны бывшая супруга подозреваемого, а также Т.Э., 1980 года рождения, у него обнаружены наркотики.

При обыске по нескольким адресам у задержанных изъято несколько единиц незаконно хранящегося огнестрельного оружия: 9-миллиметровый пистолет Макарова с тремя боевыми патронами, травматический пистолет «Байкал» с магазином и пневматический пистолет. Оружие направлено на экспертизу.

Задержанные водворены в ИВС ГУВД г. Бишкека.

По одной из версий следствия, убийство совершено с целью завладения имуществом. По предварительным данным, из дома пропала большая сумма денежных средств.

Расследование продолжается.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46401/
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