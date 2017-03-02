В России чиновник проиграл бюджет села в онлайн-покер

В Томской области материально-ответственный работник администрации села обвиняется в хищении средств бюджета. По версии следствия, чиновник украл 180 тысяч рублей и проиграл их в онлайн-покер , сообщили «Дни.ru».

Как выяснилось, работник администрации Вавиловского сельского поселения Томской области, пользуясь служебным положением, похищал бюджетные средства с мая по декабрь 2016 года. Всего чиновник украл более 180 тысяч рублей.

В эту сумму вошли деньги, поступившие в кассу администрации от населения в счет оплаты за аренду земли и имущества, и средства, предназначенные для выплаты заработной платы коллегам обвиняемого.

Весь похищенный бюджет азартный чиновник проиграл в онлайн-покер PokerStars.

Пытаясь скрыть преступление, сотрудник администрации попытался взять кредит в банке, однако ему отказали. В отношении обвиняемого завели уголовное дело. Отмечается, что в ходе следствия недобросовестный чиновник полностью признал вину и возместил украденные деньги.