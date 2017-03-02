19:56
-8
USD 69.20
EUR 72.97
RUB 1.19
Происшествия

В России чиновник проиграл бюджет села в онлайн-покер

В Томской области материально-ответственный работник администрации села обвиняется в хищении средств бюджета. По версии следствия, чиновник украл 180 тысяч рублей и проиграл их в онлайн-покер, сообщили «Дни.ru».

Как выяснилось, работник администрации Вавиловского сельского поселения Томской области, пользуясь служебным положением, похищал бюджетные средства с мая по декабрь 2016 года. Всего чиновник украл более 180 тысяч рублей.

В эту сумму вошли деньги, поступившие в кассу администрации от населения в счет оплаты за аренду земли и имущества, и средства, предназначенные для выплаты заработной платы коллегам обвиняемого.

Весь похищенный бюджет азартный чиновник проиграл в онлайн-покер PokerStars.

Пытаясь скрыть преступление, сотрудник администрации попытался взять кредит в банке, однако ему отказали. В отношении обвиняемого завели уголовное дело. Отмечается, что в ходе следствия недобросовестный чиновник полностью признал вину и возместил украденные деньги.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46391/
просмотров: 92
Версия для печати
Популярные новости
Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на&nbsp;улице женщине Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на улице женщине
Виновный в&nbsp;ДТП со&nbsp;смертельным исходом российский дипломат был пьян Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат был пьян
Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не&nbsp;избили на&nbsp;митинге у&nbsp;здания ГКНБ Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не избили на митинге у здания ГКНБ
&laquo;Агент 024&raquo;: У&nbsp;бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик «Агент 024»: У бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик
Бизнес
Наслаждайтесь безлимитным Интернетом с&nbsp;тарифом &laquo;Интернет навсегда&raquo; Наслаждайтесь безлимитным Интернетом с тарифом «Интернет навсегда»
Некогда скучать с&nbsp;MegaCom Некогда скучать с MegaCom
Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по&nbsp;всему Кыргызстану Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по всему Кыргызстану
Праздник смеха с&nbsp;&laquo;Росинбанком&raquo; Праздник смеха с «Росинбанком»