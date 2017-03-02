16:02
-8
USD 69.20
EUR 72.97
RUB 1.19
Происшествия

Мужчина разыграл родственника, заявив о бомбе в школе

Мужчина хотел разыграть родственника, который работает охранником школы, и заявил о заложенной бомбе. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступил звонок от охранника средней школы имени О.Ляйлиева села Кен-Булун, который сообщил о возможном заложенном взрывном устройстве на территории учебного заведения.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. В ходе осмотра школы и прилегающей территории каких-либо взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено, после чего возобновлен учебный процесс.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан злоумышленник — 47-летний житель Ысык-Атинского района.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46368/
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
В ГКНБ выяснили, кто сообщил о бомбе в «Космопарке»
Бомбу в «Космопарке» при визуальном осмотре не нашли
В «Космопарке» ищут бомбу
Кыргызстанец испортил дорогой автомобиль в Санкт-Петербурге
Учебные взрывные устройства обнаружили в Бишкеке
В здании Октябрьского райсуда Бишкека бомбу не обнаружили
В столице Кыргызстана неизвестный сообщил о бомбе в здании Октябрьского райсуда
В Казахстане учитель физкультуры заставила семиклассницу приседать 300 раз
Вслед за Бишкеком: «телефонный террорист» сообщил о бомбе в аэропорту Алматы
Бомба в «Манасе»: стало известно имя телефонного террориста
Популярные новости
Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на&nbsp;улице женщине Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на улице женщине
Виновный в&nbsp;ДТП со&nbsp;смертельным исходом российский дипломат был пьян Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат был пьян
Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не&nbsp;избили на&nbsp;митинге у&nbsp;здания ГКНБ Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не избили на митинге у здания ГКНБ
&laquo;Агент 024&raquo;: У&nbsp;бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик «Агент 024»: У бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик
Бизнес
Наслаждайтесь безлимитным Интернетом с&nbsp;тарифом &laquo;Интернет навсегда&raquo; Наслаждайтесь безлимитным Интернетом с тарифом «Интернет навсегда»
Некогда скучать с&nbsp;MegaCom Некогда скучать с MegaCom
Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по&nbsp;всему Кыргызстану Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по всему Кыргызстану
Праздник смеха с&nbsp;&laquo;Росинбанком&raquo; Праздник смеха с «Росинбанком»