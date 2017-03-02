Мужчина разыграл родственника, заявив о бомбе в школе

Мужчина хотел разыграть родственника, который работает охранником школы, и заявил о заложенной бомбе. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступил звонок от охранника средней школы имени О.Ляйлиева села Кен-Булун , который сообщил о возможном заложенном взрывном устройстве на территории учебного заведения.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД КР. В ходе осмотра школы и прилегающей территории каких-либо взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено, после чего возобновлен учебный процесс.