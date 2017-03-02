13:54
-8
USD 69.20
EUR 72.97
RUB 1.19
Происшествия

Главу благотворительного фонда подозревают в махинациях с земельными участками

Главу благотворительного фонда «Благо.kg» подозревают в махинациях с земельными участками. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

Накануне ведомство объявило в розыск за совершение крупного мошенничества Намысбека Турсунбаева, Лейлу Назгуль Сейитбек и Зальзара Темиралиева.

«Они брали у простых людей деньги и обещали продать им участки (по пять соток) в Аламудунском районе Чуйской области. Люди в итоге лишились денег и не получили участки. Зальзар Темиралиев — муж Лейлы Назгуль Сейитбек, а Намысбек — их подельник, работали они через некую фирму. Пострадавших от них много. Общий ущерб — более $250 тысяч», — рассказали некоторые подробности в ГУВД.

В милиции добавили, что подозреваемые уверяли, будто не виноваты, а потом перестали ходить на следствие и скрылись. «Мы знаем их примерное местонахождение. Двое уже за границей (их объявили в межгосударственный розыск), один человек в Кыргызстане», — добавили в ГУВД.

Отметим, Лейла Назгуль Сеийтбек известна тем, что ее фонд «Благо.kg» собирал деньги на приезд международных кардиохирургов, которые бы прооперировали маленьких кыргызстанцев. В 2014 году приглашенные фондом врачи прооперировали 12 детей.

Лейла Назгуль Сейитбек также являлась членом гражданского движения «За доступное жилье» и юристом ОО «Нур Куч».

В июне 2015-го члены ОО «Нур Куч» митинговали в Бишкеке против рейдерского захвата их земель. Тогда активисты этого объединения говорили, что, несмотря на подписанное в 2010 году между ОО и главой Новопокровского айыльного округа соглашение о разделе 50 на 50 участка площадью 163 гектара, сейчас им хотят отказать.

«У нас есть все документы, нотариально заверенная копия. Теперь же все переворачивают, искажают информацию о «Нур Куч». В отношении главы ОО возбудили уголовное дело, и он вынужден отбиваться от правоохранительных органов. Он не мошенник, мы добровольно сдавали членские взносы — кто-то 200 сомов, кто-то $2 тысячи. Он ни в чем не виновен», — заявляли они.

Милиция обращается с просьбой ко всем гражданам, кто владеет какой-либо информацией, сообщить по телефонам: 0312 43-01-27 дежурная часть ГУВД Чуйской области, 0708 01 70 59, 0550 88-87-24.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46355/
просмотров: 636
Версия для печати
Популярные новости
Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на&nbsp;улице женщине Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на улице женщине
Виновный в&nbsp;ДТП со&nbsp;смертельным исходом российский дипломат был пьян Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат был пьян
Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не&nbsp;избили на&nbsp;митинге у&nbsp;здания ГКНБ Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не избили на митинге у здания ГКНБ
&laquo;Агент 024&raquo;: У&nbsp;бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик «Агент 024»: У бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик
Бизнес
Некогда скучать с&nbsp;MegaCom Некогда скучать с MegaCom
Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по&nbsp;всему Кыргызстану Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по всему Кыргызстану
Праздник смеха с&nbsp;&laquo;Росинбанком&raquo; Праздник смеха с «Росинбанком»
Пассажиропоток в&nbsp;аэропортах Кыргызстана в&nbsp;2016 году увеличился Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана в 2016 году увеличился