Нарушителей госграницы задержали в Кыргызстане

Пограничники контрольно-пропускных пунктов управления Государственной пограничной службы по Чуйской области задержли трех нарушителей госграницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что при пересечении КПП «Акжол-автодорожный» гражданин КР Э.Б., 1980 года рождения, направлявшийся в Казахстан, предъявил пограничному наряду чужой паспорт.

«В этот же день на данном КПП задержали другого кыргызстанца — Ш.М., 1990 года рождения, пытавшегося въехать в Кыргызстан из Казахстана по чужому паспорту», — говорится в сообщении ведомства.

По информации, задержанные предъявили паспорта (ID card) своих братьев.

Также пограничники КПП «Каинды-железнодорожный» при оформлении железнодорожного рейса № 17 по маршруту Бишкек — Москва задержали гражданку КР, 1963 года рождения, пытавшуюся выехать в Российскую Федерацию по загранпаспорту своей сестры.

Задержанных передали сотрудникам территориальных подразделений МВД КР.