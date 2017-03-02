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Происшествия

Нарушителей госграницы задержали в Кыргызстане

Пограничники контрольно-пропускных пунктов управления Государственной пограничной службы по Чуйской области задержли трех нарушителей госграницы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что при пересечении КПП «Акжол-автодорожный» гражданин КР Э.Б., 1980 года рождения, направлявшийся в Казахстан, предъявил пограничному наряду чужой паспорт.

«В этот же день на данном КПП задержали другого кыргызстанца — Ш.М., 1990 года рождения, пытавшегося въехать в Кыргызстан из Казахстана по чужому паспорту», — говорится в сообщении ведомства.

По информации, задержанные предъявили паспорта (ID card) своих братьев.

Также пограничники КПП «Каинды-железнодорожный» при оформлении железнодорожного рейса № 17 по маршруту Бишкек — Москва задержали гражданку КР, 1963 года рождения, пытавшуюся выехать в Российскую Федерацию по загранпаспорту своей сестры.

Задержанных передали сотрудникам территориальных подразделений МВД КР.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46349/
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