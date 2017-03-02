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Происшествия

В загсах Бишкека фиктивно меняли кыргызские фамилии на корейские

Должностные лица отделов ЗАГС Ленинского, Свердловского, Первомайского и Октябрьского районов Бишкека с июня по сентябрь 2016 года незаконно и фиктивно осуществили расторжение и заключение брака, смену фамилии и имени 56 гражданам КР. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, главным надзорным ведомством страны возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отделов ЗАГС по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.

В целях получения материальной выгоды в сговоре с представителями ОсОО «Б. А. ЛТД» они осуществляли беспрепятственный выезд в Южную Корею граждан на упрощенных условиях.

Расследование данного дела поручено ГКНБ КР.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46326/
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