В загсах Бишкека фиктивно меняли кыргызские фамилии на корейские

Должностные лица отделов ЗАГС Ленинского, Свердловского, Первомайского и Октябрьского районов Бишкека с июня по сентябрь 2016 года незаконно и фиктивно осуществили расторжение и заключение брака, смену фамилии и имени 56 гражданам КР. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.
По его данным, главным надзорным ведомством страны возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц отделов ЗАГС по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) УК КР.
В целях получения материальной выгоды в сговоре с представителями Ос
Расследование данного дела поручено ГКНБ КР.