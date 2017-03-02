Лавиноопасность на дорогах Кыргызстана сохраняется

Угроза схода лавин сохраняется на горных дорогах Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в связи с осадками и недавним повышением температуры воздуха возможен сход снежных лавин на следующих участках горных дорог:

Бишкек — Ош, 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу ), 198–265 км (перевал Ала-Бель и ущелье Чычкан), 351–365 км (перевал Кок-Бель );

Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, 65–110 км;

Ала-Бука — Каныш-Кыя , 65–97 км;

Красная Горка — Ак-Таш , 1–9 км;

Казарман — Актал-Чат , 67–94 км;

Арал — Мин-Куш , 1–10 км;

Каракол — Энильчек, 45–92 км (перевал Чон-Ашуу );

Барскоон — Ак-Шыйрак , 60–68 км.

Необходимо соблюдать дистанцию в 500 метров между машинами.

Как сообщается, со 2 по 4 марта на всей территории республики ожидается понижение температуры воздуха. Ночью в долинах температура может опуститься до -8, днем — до +3. В высокогорных районах ожидается до -30 градусов.