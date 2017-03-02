11:36
-8
USD 69.20
EUR 72.97
RUB 1.19
Происшествия

Лавиноопасность на дорогах Кыргызстана сохраняется

Угроза схода лавин сохраняется на горных дорогах Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По ее данным, в связи с осадками и недавним повышением температуры воздуха возможен сход снежных лавин на следующих участках горных дорог:

Бишкек — Ош, 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198–265 км (перевал Ала-Бель и ущелье Чычкан), 351–365 км (перевал Кок-Бель);

Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, 65–110 км;

Ала-Бука — Каныш-Кыя, 65–97 км;

Красная Горка — Ак-Таш, 1–9 км;

Казарман — Актал-Чат, 67–94 км;

Арал — Мин-Куш, 1–10 км;

Каракол — Энильчек, 45–92 км (перевал Чон-Ашуу);

Барскоон — Ак-Шыйрак, 60–68 км.

Необходимо соблюдать дистанцию в 500 метров между машинами.

Как сообщается, со 2 по 4 марта на всей территории республики ожидается понижение температуры воздуха. Ночью в долинах температура может опуститься до -8, днем — до +3. В высокогорных районах ожидается до -30 градусов.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46324/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
Перекрытую лавинами дорогу расчищали 10 дней
Угроза снежных лавин сохраняется на дорогах Кыргызстана
Из-за сошедших снежных лавин некоторые дороги закрыты
В Кыргызстане под снежной лавиной погиб человек
Дорога Бишкек — Ош временно закрыта
Стали известны имена погибших под лавиной в Ошской области
Еще одна женщина стала жертвой снежной лавины сегодня в Кыргызстане
Дети остались под лавиной в Чон-Алайском районе
Снежная лавина парализовала движение на дороге Мырза-Аке — Алайкуу
Угроза схода лавин в Кыргызстане сохраняется
Популярные новости
Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на&nbsp;улице женщине Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на улице женщине
Виновный в&nbsp;ДТП со&nbsp;смертельным исходом российский дипломат был пьян Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат был пьян
Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не&nbsp;избили на&nbsp;митинге у&nbsp;здания ГКНБ Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не избили на митинге у здания ГКНБ
&laquo;Агент 024&raquo;: У&nbsp;бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик «Агент 024»: У бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик
Бизнес
Некогда скучать с&nbsp;MegaCom Некогда скучать с MegaCom
Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по&nbsp;всему Кыргызстану Мобильный оператор О! запустил более 80 базовых станций по всему Кыргызстану
Праздник смеха с&nbsp;&laquo;Росинбанком&raquo; Праздник смеха с «Росинбанком»
Пассажиропоток в&nbsp;аэропортах Кыргызстана в&nbsp;2016 году увеличился Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана в 2016 году увеличился