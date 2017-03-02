Лавиноопасность на дорогах Кыргызстана сохраняется

Угроза схода лавин сохраняется на горных дорогах Кыргызстана. Об этом сообщила
По ее данным, в связи с осадками и недавним повышением температуры воздуха возможен сход снежных лавин на следующих участках горных дорог:
Бишкек — Ош,
Красная Горка —
Казарман —
Арал —
Каракол — Энильчек, 45–92 км (перевал
Барскоон —
Необходимо соблюдать дистанцию в 500 метров между машинами.
Как сообщается, со 2 по 4 марта на всей территории республики ожидается понижение температуры воздуха. Ночью в долинах температура может опуститься до -8, днем — до +3. В высокогорных районах ожидается до -30 градусов.