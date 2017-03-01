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Происшествия

Раскрыты два разбоя в Ошской области

В Ошской области задержаны подозреваемые в разбойных нападениях. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, 23 февраля с заявлением в ОВД Кара-Суйского района обратился 63-летний Б.А. 22 февраля примерно в 1.50 неизвестные в масках проникли в дом, угрожая ножом, отобрали 100 тысяч сомов и ювелирные изделия. Материальный ущерб оценен в 160 тысяч сомов. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОВД Аламудунского района по горячим следам задержаны трое жителей Джалал-Абадской области. Они водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

9 января трое неизвестных проникли в помещение автозаправочной станции, расположенной в селе Жаны-Арык. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники похитили выручку из кассового аппарата — 12 тысяч 800 сомов. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали троих граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 (разбой) УК КР. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Устанавливается причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. Ведется следствие.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46301/
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