Гендиректор ОТРК попал в ДТП, его оперируют

Гендиректор общественной телерадиокомпании Илим Карыпбеков попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили ИА «24.kg» в Министерстве здравоохранения, он госпитализирован в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии в 4.11 в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время идет операция.

Предварительный диагноз: повреждение грудной клетки и внутренних органов.