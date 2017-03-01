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Происшествия

Гендиректор ОТРК попал в ДТП, его оперируют

Гендиректор общественной телерадиокомпании Илим Карыпбеков попал в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили ИА «24.kg» в Министерстве здравоохранения, он госпитализирован в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии в 4.11 в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время идет операция.

Предварительный диагноз: повреждение грудной клетки и внутренних органов.

Уточняется, что Илим Карыпбеков, 1979 года рождения, управляя автомашиной «Рейндж-Ровер» (госномер В 9177 АО) по улице Аалы Токомбаева в восточном направлении напротив кафе «Сенатор» переехал бордюрное ограждение и врезался в столб.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46202/
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