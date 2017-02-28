На юге Кыргызстана задержали наркокурьера с 3 килограммами героина

На юге Кыргызстана задержали наркокурьера с более чем тремя килограммами героина. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Спецоперацию провели оперативники подразделений Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД по Чуйской и Баткенской областям.

Накануне, 27 февраля, на одной из улиц города Кызыл-Кии Баткенской области оперативники остановили автомашину, при досмотре которой в салоне обнаружен подозрительный пакет синего цвета. В нем оказался героин.

В результате спецоперации ликвидирован устойчивый канал наркотрафика.

Личность задержанного владельца автомобиля установлена, им оказался житель города Ош, 1969 года рождения. Задержанный водворен в ИВС. По факту незаконного хранения, перевозки наркотических средств в крупном размере с целью сбыта возбуждено уголовное дело.