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Происшествия

«Агент 024»: У бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик

У бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик, расположенный в сыртовой зоне на границе Иссык-Кульской и Нарынской областей. Об этом читатель ИА «24.kg» сообщил в WhatsApp.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что отдыхать в охотничьи угодья Дмитрия Цоя приезжали многие высокопоставленные чиновники и политики ради охоты на баранов Марко Поло.

Справка ИА «24.kg»: Дмитрий Цой — известный бизнесмен и местный олигарх, известен как Дим Димыч. Он владелец ОсОО «Интел Линкс», которое много лет обеспечивало Кыргызстан паспортами. А аффилированная с ним компания изготавливала «пустые» водительские удостоверения, в чипах которых, согласно тендерным документам, должна была закладываться информация о владельце транспортного средства.

Дмитрий Цой долгое время пытался выкупить у известного кикбоксера Руслана Абасова его охотхозяйство, расположенное по-соседству, но последний отказывался. На этой почве у них произошел конфликт.

В марте 2014 года в одном из микрорайонов Токмака была взорвана автомашина Руслана Абасова, который умер по дороге в больницу.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46128/
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