«Агент 024»: У бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик

У бывшего паспортного короля Дмитрия Цоя сгорел охотничий домик, расположенный в сыртовой зоне на границе Иссык-Кульской и Нарынской областей. Об этом читатель ИА «24.kg» сообщил в WhatsApp.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что отдыхать в охотничьи угодья Дмитрия Цоя приезжали многие высокопоставленные чиновники и политики ради охоты на баранов Марко Поло.

ОО «Интел Линкс»

СправкаДмитрий Цой — известный бизнесмен и местный олигарх, известен как Дим Димыч. Он владелец Ос, которое много лет обеспечивало Кыргызстан паспортами. А аффилированная с ним компания изготавливала «пустые» водительские удостоверения, в чипах которых, согласно тендерным документам, должна была закладываться информация о владельце транспортного средства.

Дмитрий Цой долгое время пытался выкупить у известного кикбоксера Руслана Абасова его охотхозяйство, расположенное по-соседству , но последний отказывался. На этой почве у них произошел конфликт.

В марте 2014 года в одном из микрорайонов Токмака была взорвана автомашина Руслана Абасова, который умер по дороге в больницу.