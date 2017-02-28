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Происшествия

Кыргызстанец сдал пулемет, похищенный в 2010 году

Фото: Пресс-служба МВД КР. Пулемет Калашникова
Местный житель сдал пулемет, похищенный у сотрудника специального отряда быстрого реагирования во время событий 2010 года в городе Таласе. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 27 февраля в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД КР обратился 20-летний кыргызстанец И. Ы. Мужчина добровольно выдал пулемет Калашникова и 19 боевых патронов калибра 7,62 мм. Оружие найдено им близ села Байтик Аламудунского района.

В настоящее время проводятся соответствующие проверки.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46119/
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