Кыргызстанец сдал пулемет, похищенный в 2010 году

Фото: Пресс-служба МВД КР. Пулемет Калашникова

пресс-служба

Местный житель сдал пулемет, похищенный у сотрудника специального отряда быстрого реагирования во время событий 2010 года в городе Таласе. Об этом сообщилаМВД КР.

По ее данным, 27 февраля в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД КР обратился 20-летний кыргызстанец И. Ы. Мужчина добровольно выдал пулемет Калашникова и 19 боевых патронов калибра 7,62 мм . Оружие найдено им близ села Байтик Аламудунского района.

В настоящее время проводятся соответствующие проверки.