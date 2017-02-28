Кыргызстанец сдал пулемет, похищенный в 2010 году

Фото: Пресс-служба МВД КР. Пулемет Калашникова
Местный житель сдал пулемет, похищенный у сотрудника специального отряда быстрого реагирования во время событий 2010 года в городе Таласе. Об этом сообщила
МВД КР.
По ее данным, 27 февраля в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД КР обратился 20-летний кыргызстанец И. Ы. Мужчина добровольно выдал пулемет Калашникова и 19 боевых патронов калибра 7,62 мм. Оружие найдено им близ села Байтик Аламудунского района.
В настоящее время проводятся соответствующие проверки.