Обыски провели у активных членов РЭО «Хизб ут-Тахрир» в Джалал-Абадской области

В Джалал-Абадской области сотрудники 10-го управления провели обыски по месту жительства активных членов РЭО «Хизб ут-Тахрир ». Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, обыск произвели в присутствии понятых в рамках уголовного дела, возбужденного Сузакским РОВД по статье 299–2 «Приобретение, хранение, перевозка и пересылка экстремистских материалов с целью распространения либо их изготовление и распространение» УК КР.

При обыске изъято 38 книг, 16 ДВД-дисков , 4 рукописные тетради, 33 листовки, карта с обозначением, телефон и флеш-карты с материалами запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир ».