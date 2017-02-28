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Происшествия

Обыски провели у активных членов РЭО «Хизб ут-Тахрир» в Джалал-Абадской области

В Джалал-Абадской области сотрудники 10-го управления провели обыски по месту жительства активных членов РЭО «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, обыск произвели в присутствии понятых в рамках уголовного дела, возбужденного Сузакским РОВД по статье 299–2 «Приобретение, хранение, перевозка и пересылка экстремистских материалов с целью распространения либо их изготовление и распространение» УК КР.

При обыске изъято 38 книг, 16 ДВД-дисков, 4 рукописные тетради, 33 листовки, карта с обозначением, телефон и флеш-карты с материалами запрещенной религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

Назначена судебно-теологическая экспертиза. Ведется следствие. По адресам, где проводились обыски, проживают граждане, ранее судимые за аналогичные преступления и являющиеся активными членами РЭО.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46105/
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