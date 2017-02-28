Самолет рухнул на жилые дома в американском штате Калифорния

В американском городе Риверсайде (штат Калифорния) в результате падения небольшого самолета на жилые дома погиб человек, не менее пяти пострадали. Об этом сообщил портал ITV со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, легкий двухмоторный самолет Cessna 310 направлялся из аэропорта в Риверсайде в Сан-Хосе . Воздушное судно рухнуло через несколько минут после взлета. По предварительным данным, на борту находились четыре человека.

Пока подтверждена гибель одного человека. Не уточняется, находился он в самолете или в одном из домов. О состоянии пострадавших информации также нет.

Фото: АР. После падения самолета начался пожар

После аварии в двух частных домах, на которые рухнул самолет, вспыхнул пожар. Огонь распространился и на соседнее жилое здание. Тушение продолжается.

Причины инцидента неизвестны. Власти проводят расследование.