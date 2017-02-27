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Происшествия

14-летний угонщик задержан в Кыргызстане

По подозрению в угоне задержан 14-летний подросток и в сопровождении законных представителей доставлен в территориальный отдел милиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в ОВД Ошской области обратился 26-летний житель села Жаны-Арык Кара-Суйского района. Мужчина сообщил, что неизвестные угнали его «Ниссан Примеру», припаркованный на улице в городе Ош.

Кроме того, с заявлением в милицию обратился 28-летний бишкекчанин Т. К., который сообщил, что оставил свой автомобиль «Субару Легаси» на одной из автомоек города Токмака. По возвращении владелец не обнаружил машину. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению задержан 24-летний Н.Н.

В настоящий момент оба подозреваемых, обнаруженные автомобили, материалы переданы в следственные отделы территориальных подразделений милиции.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/46039/
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