Нарушения почти на 344,2 тысячи сомов выявили в Минфине Кыргызстана

Счетной палатой КР по результатам аудита в центральном аппарате Министерства финансов и его подведомственных организациях за 2015 год установлено финансовых нарушений на 344,2 тысячи сомов. Об этом сообщила пресс-служба СП КР.

По ее данным, восстановлено 309,3 тысячи сомов. Выявленные резервы и потери бюджета составили 100,6 миллиона сомов, нерационально использованные средства — 1,3 миллиона сомов.

Аудитом отмечается, что в 2015 году сотрудникам ежемесячно выплачивалась компенсация на питание за счет средств специального счета. Выплата компенсаций на питание отменена с 1 января 2016 года.

Кроме того, ведомством при наличии в штате специалистов с соответствующими должностными функциями и обязанностями практикуется наем за счет специальных средств дополнительных единиц по срочным трудовым договорам с аналогичными функциями. Сотрудникам, привлеченным в рамках трудового договора, выплаты производились как государственным служащим, включая отпускные, лечебные пособия и различные премии. Всего в 2015 году было выплачено 1,5 миллиона сомов.

По итогам аудита в центральном аппарате Министерства финансов и его подведомственных организациях предписано устранить нарушения и недостатки, а по результатам представить информацию в Счетную палату.