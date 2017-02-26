Дело Текебаева. Журналиста ОТРК едва не избили на митинге у здания ГКНБ

Журналист ОТРК Канат Каниметов едва не стал жертвой агрессивно настроенного участника митинга из числа сторонников депутата Омурбека Текебаева сегодня у здания ГКНБ. Видео конфликта он опубликовал на своей странице в Facebook.

На видео видно, как агрессивный мужчина интересуется у журналиста ОТРК, «не Каниметов ли он?», толкает последнего и провоцирует драку.

«На митинге до меня сегодня докапывались в основном реально немного подвыпившие индивидуумы и профессиональные бабы из отряда ОБОН. Последних, кстати, я часто видел года четыре назад на митингах в поддержку Келдибекова, Тюлеева и прочих кашкалдаков. Сегодня впервые в жизни до меня докопался бородач, причем бородач очень агрессивно настроенный. С ходу назвал меня аферистом. Так как добропорядочные мусульмане так себя не ведут. Я поинтересовался, не является ли он религиозным фанатиком. Дело почти дошло до драки. Петуха утащили менты», — написал Каниметов.

Напомним, накануне во время задержания сторонников Омурбека Текебаева также задержали съемочную группу телеканала «Сентябрь» и журналиста «Азаттыка».

Позже сотрудников СМИ отпустили.