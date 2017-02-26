15:03
+5
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Происшествия

Одиннадцать членов молодежного крыла «Ата Мекена» задержали на двое суток

В Кыргызстане одиннадцать членов молодежного крыла партии «Ата Мекен» задержали на двое суток. Об этом сообщает секретариат политической организации.

Как отмечается, им вменяется попытка перекрытия дороги в аэропорт «Манас». Обвинение в неповиновении стражам порядка сняли.

Задержанные находятся в Сокулукском РОВД, куда их доставили из аэропорта «Манас».

Отметим, сегодня задержали на 48 часов лидера социалистов Омурбека Текебаева. Его подозревают в мошенничестве и коррупции.

У здания ГКНБ собираются сторонники Омурбека Текебаева. Здание оцеплено сотрудниками милиции.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45905/
просмотров: 949
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Текебаев рассказал подробности проникновения в его дом
Сотрудника ГКНБ, замешанного в драке на дороге в Кызыл-Кие, отстранили от службы
ГКНБ не комментирует заявления еще двух подозреваемых о непричастности к теракту в посольстве КНР
В Кыргызстане взломали сайт ГКНБ
Нурлана Мотуева задержали и доставили в ГКНБ
При пожаре в ГКНБ пострадало девять человек, двое находятся в тяжелом состоянии
Пожар в здании ГКНБ потушен
После предполагаемого взрыва в СИЗО ГКНБ здание Госкомитета полностью обесточено
Семейную пару кыргызстанцев задержали при попытке незаконно пересечь госграницу
Солдат ГКНБ Кыргызстана избит командиром роты
Популярные новости
Эксперты назвали причину крушения &laquo;Боинга-747&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Эксперты назвали причину крушения «Боинга-747» в Кыргызстане
Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на&nbsp;улице женщине Сотрудник акимиата дал пощечину торгующей на улице женщине
После лечения у&nbsp;знахаря в&nbsp;Бишкеке умерла еще одна женщина После лечения у знахаря в Бишкеке умерла еще одна женщина
Виновный в&nbsp;ДТП со&nbsp;смертельным исходом российский дипломат был пьян Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат был пьян
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»