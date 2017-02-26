Одиннадцать членов молодежного крыла «Ата Мекена» задержали на двое суток

В Кыргызстане одиннадцать членов молодежного крыла партии «Ата Мекен» задержали на двое суток. Об этом сообщает секретариат политической организации.

Как отмечается, им вменяется попытка перекрытия дороги в аэропорт «Манас». Обвинение в неповиновении стражам порядка сняли.

Задержанные находятся в Сокулукском РОВД, куда их доставили из аэропорта «Манас».

Отметим, сегодня задержали на 48 часов лидера социалистов Омурбека Текебаева. Его подозревают в мошенничестве и коррупции.

У здания ГКНБ собираются сторонники Омурбека Текебаева. Здание оцеплено сотрудниками милиции.