В городе Ош зарезали управляющего АЗС

В микрорайоне «Анар» в городе Оше возле дома зарезан управляющий АЗС. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По их данным, в пятницу в 7.00 в дежурную часть местного УВД поступило сообщение о найденном трупе неизвестного мужчины с колото-резаными ранами. Убитым оказался житель Оша Ж.А., 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.