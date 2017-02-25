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Происшествия

В городе Ош зарезали управляющего АЗС

В микрорайоне «Анар» в городе Оше возле дома зарезан управляющий АЗС. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По их данным, в пятницу в 7.00 в дежурную часть местного УВД поступило сообщение о найденном трупе неизвестного мужчины с колото-резаными ранами. Убитым оказался житель Оша Ж.А., 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-следственные мероприятия.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45880/
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