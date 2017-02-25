10:59
+2
USD 69.12
EUR 73.10
RUB 1.19
Происшествия

Собаки помогли задержать наркоторговцев в Кыргызстане

Сотрудники Аламудунского РОВД в одном из пригородных сел Бишкека задержали 29-летнего наркоторговца с крупной партией гашиша.

Он хранил их в тайнике — в сарае под навесом для угля. Оперативно-следственные мероприятия проводились на юге столицы в рамках возбужденного в середине февраля уголовного дела. Его возбудил на основании собранных материалов следственный отдел ОВД Аламудунского района по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств в крупном размере» УК КР.

При проведении следственно-оперативных мероприятий обнаружены и изъяты спрессованные брикеты гашиша размером со спичечный коробок. Всего изъято 86 штук. Задержанный помещен в ИВС.

Оперативно-разыскные мероприятия проводились совместно с кинологами Таможенной службы с использованием служебных собак по кличке Айрис и Веста. Поиск преступников, причастных к распространению наркотиков, продолжается.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/45859/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчанин с гашишем задержан в Иссык-Кульской области
За перевозку наркотиков задержан житель Чуйской области
Больше 33 килограммов марихуаны заготовил для себя житель Токтогульского района
Член ОПГ задержан в Бишкеке
В Караколе задержан член ОПГ с наркотиками
В Таласской области задержали кыргызстанца с 1,4 килограмма наркотика
В автомашине граждан КР, следовавших в Казахстан, пограничники соседней республики обнаружили героин
На госгранице задержан кыргызстанец, пытавшийся ввезти в страну наркотики из Казахстана
Популярные новости
Изготовление колбасы из&nbsp;мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана Изготовление колбасы из мертвечины пресекли сотрудники Финпола Кыргызстана
Эксперты назвали причину крушения &laquo;Боинга-747&raquo; в&nbsp;Кыргызстане Эксперты назвали причину крушения «Боинга-747» в Кыргызстане
После лечения у&nbsp;знахаря в&nbsp;Бишкеке умерла еще одна женщина После лечения у знахаря в Бишкеке умерла еще одна женщина
Виновный в&nbsp;ДТП со&nbsp;смертельным исходом российский дипломат был пьян Виновный в ДТП со смертельным исходом российский дипломат был пьян
Бизнес
Рынок &laquo;Нордмолл Азия&raquo;: продукция &laquo;Made in&nbsp;Kyrgyzstan&raquo; уходит влет Рынок «Нордмолл Азия»: продукция «Made in Kyrgyzstan» уходит влет
MegaCom поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;Днем защитника Отечества MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось крупнейшее IT-событие 2017 года
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; представил уникальную платформу для &laquo;Безопасного города&raquo; «Кыргызтелеком» представил уникальную платформу для «Безопасного города»